Derby visto dai tifosi: quali giocatori ruberebbero a Milan e Inter? | Video

Dopo la bruttissima sconfitta in casa contro il Ferencvaros in Europa League, il Milan di Amorim vuole riscattarsi già contro il Genoa di De Rossi in trasferta, cercando di dare anche un minimo di continuità dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. I rossoneri scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 15.00 presso lo Stadio Luigi Ferraris per il match valido per la undicesima giornata di Serie A. Ma quali potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai rispetti allenatori? Vediamole assieme.

Probabile formazione Genoa

Con unin grandissima forma, che proviene da 3 vittorie consecutive (),non ha voglia di sbagliare e, di conseguenza, dovrebbe affidarsi nuovamente asugli esterni. In attacco spazio ad uno tra, che affiancherà. In difesa presente il solito

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigaard, Vasquez, Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy, Colombo, Osmajic.

Allenatore: Daniele De Rossi

Probabile formazione Milan

Ildovrebbe rispondere con ilcon il solitotra i pali. In difesa torna, che ha riposato contro il, affiancato da. A centrocampo presenti i soliti, cona rinforzare. Il tridente offensivo, invece, sarà formato da Moreira, Pulisic e Gonçalo Ramos, alla ricerca del gol.

MILAN (4-3-3): Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Musah, Modric, Rabiot, Moreira, Ramos, Pulisic