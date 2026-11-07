Alla vigilia di Genoa-Milan, gara in programma alle ore 15 di domani al Ferraris, scopriamo assieme quali saranno le probabili formazioni della sfida
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Dopo la bruttissima sconfitta in casa contro il Ferencvaros in Europa League, il Milan di Amorim vuole riscattarsi già contro il Genoa di De Rossi in trasferta, cercando di dare anche un minimo di continuità dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. I rossoneri scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 15.00 presso lo Stadio Luigi Ferraris per il match valido per la undicesima giornata di Serie A. Ma quali potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai rispetti allenatori? Vediamole assieme.
Probabile formazione GenoaCon un Genoa in grandissima forma, che proviene da 3 vittorie consecutive (Lecce, Juventus e Venezia), De Rossi non ha voglia di sbagliare e, di conseguenza, dovrebbe affidarsi nuovamente a Ellertsson ed El Shaarawy sugli esterni. In attacco spazio ad uno tra Colombo e Vitinha, che affiancherà Osmajic. In difesa presente il solito Marcandalli.
GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigaard, Vasquez, Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy, Colombo, Osmajic.
Allenatore: Daniele De Rossi
Probabile formazione MilanIl Milan di Amorim dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con il solito Maignan tra i pali. In difesa torna Gila, che ha riposato contro il Ferencvaros, affiancato da De Winter, Diawara ed Estupinan. A centrocampo presenti i soliti Modric-Rabiot, con Musah a rinforzare. Il tridente offensivo, invece, sarà formato da Moreira, Pulisic e Gonçalo Ramos, alla ricerca del gol.
MILAN (4-3-3): Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Musah, Modric, Rabiot, Moreira, Ramos, Pulisic
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