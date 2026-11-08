Domenica di gioia per il Milan e i suoi tifosi, ma la vittoria contro il Genoa si porta dietro anche qualche polemica arbitrale per la direzione di Davide Massa. Nel frattempo, dalla Germania arrivano importanti novità su Timmo Hardung, sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del club rossonero. Aggiornamenti anche sul futuro di David Odogu, destinato ad interrompere l'esperienza in prestito al Tolosa.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Genoa-Milan 2-1: entusiasmo e polemiche

Ilsi è imposto persulgrazie alle reti di. Il gol dinel finale ha riaperto la partita, ma la retroguardia milanista ha tenuto botta e portato a casa i tre punti. Con questo risultato, i rossoneri si portano al quarto posto in classifica. A scatenare l'ira dei tifosi, però, è stato

L'episodio più discusso della partita è senza dubbio il cartellino rosso non dato a Marcandalli. E' il 50' minuto quando il centrale rossoblù blocca una ripartenza a campo aperto di Rabiot, che si stava involando tutto solo verso la porta difesa da Bijlow: i giocatori del Milan chiedono il rosso, ma Massa, dopo un breve silent check del VAR, conferma la decisione presa in campo.

Massa giustifica la propria decisione spiegando come Rabiot si trovasse ancora distante dalla porta, ma non ha preso in considerazione un aspetto chiave: Cisse e Pulisic stavano avanzando a tutta velocità per accompagnare l'azione condotta dal francese, mentre Ostigard - giocatore più arretrato del Genoa - si trovava almeno 10 metri più indietro.

Regolamento del Giuoco del Calcio | Pagina 98

Amorim, Pulisic e non solo: le parole dei protagonisti

Ecco una carrellata dial termine di

Amorim: "Sono orgoglioso dei miei giocatori. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte".

Pulisic: "Abbiamo mostrato una reazione, siamo partiti forte e abbiamo fatto due gol. Non era facile qui, sono tre punti importanti. Voglio fare sempre più gol e continuare così".

Moreira: "Ci sono partite in cui bisogna giocare a calcio e altre in cui bisogna lottare. Oggi, alla fine, è stata una partita di questo tipo. L’abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo trovare continuità e andare avanti così".

Cisse: "Oggi siamo venuti con l’atteggiamento giusto e abbiamo portato i tre punti a casa".

Il futuro di Odogu

La strategia per valorizzarenon sta funzionando: in Francia, l'ex Wolfsburg è ancora fermo a quota. Una situazione che, inevitabilmente, preoccupa la società rossonera, pronta a prendere una decisione forte

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, a gennaio, Milan e Tolosa interromperanno di comune accordo il prestito. L'obiettivo è trovare al classe 2006 un nuovo club in cui possa giocare con continuità ad alti livelli. Diverse società hanno già chiesto informazioni sulle condizioni: vedremo cosa succederà.

Milan, arriva Hardung?