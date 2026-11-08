Il 2-1 rifilato al Genoa, l'indiscrezione dalla Germania su Timmo Hardung e il futuro di David Odogu: le migliori notizie di oggi sul Milan
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Domenica di gioia per il Milan e i suoi tifosi, ma la vittoria contro il Genoa si porta dietro anche qualche polemica arbitrale per la direzione di Davide Massa. Nel frattempo, dalla Germania arrivano importanti novità su Timmo Hardung, sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del club rossonero. Aggiornamenti anche sul futuro di David Odogu, destinato ad interrompere l'esperienza in prestito al Tolosa.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Genoa-Milan 2-1: entusiasmo e polemicheIl Milan si è imposto per 2-1 sul Genoa grazie alle reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic. Il gol di Ellertsson nel finale ha riaperto la partita, ma la retroguardia milanista ha tenuto botta e portato a casa i tre punti. Con questo risultato, i rossoneri si portano al quarto posto in classifica. A scatenare l'ira dei tifosi, però, è stato l'arbitraggio di Massa.
L'episodio più discusso della partita è senza dubbio il cartellino rosso non dato a Marcandalli. E' il 50' minuto quando il centrale rossoblù blocca una ripartenza a campo aperto di Rabiot, che si stava involando tutto solo verso la porta difesa da Bijlow: i giocatori del Milan chiedono il rosso, ma Massa, dopo un breve silent check del VAR, conferma la decisione presa in campo.
Massa giustifica la propria decisione spiegando come Rabiot si trovasse ancora distante dalla porta, ma non ha preso in considerazione un aspetto chiave: Cisse e Pulisic stavano avanzando a tutta velocità per accompagnare l'azione condotta dal francese, mentre Ostigard - giocatore più arretrato del Genoa - si trovava almeno 10 metri più indietro.
Amorim, Pulisic e non solo: le parole dei protagonistiEcco una carrellata di dichiarazioni rilasciate dai rossoneri al termine di Genoa-Milan:
Amorim: "Sono orgoglioso dei miei giocatori. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte".
Pulisic: "Abbiamo mostrato una reazione, siamo partiti forte e abbiamo fatto due gol. Non era facile qui, sono tre punti importanti. Voglio fare sempre più gol e continuare così".
Moreira: "Ci sono partite in cui bisogna giocare a calcio e altre in cui bisogna lottare. Oggi, alla fine, è stata una partita di questo tipo. L’abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo trovare continuità e andare avanti così".
Cisse: "Oggi siamo venuti con l’atteggiamento giusto e abbiamo portato i tre punti a casa".
Il futuro di OdoguLa strategia per valorizzare Odogu non sta funzionando: in Francia, l'ex Wolfsburg è ancora fermo a quota zero presenze. Una situazione che, inevitabilmente, preoccupa la società rossonera, pronta a prendere una decisione forte.
Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, a gennaio, Milan e Tolosa interromperanno di comune accordo il prestito. L'obiettivo è trovare al classe 2006 un nuovo club in cui possa giocare con continuità ad alti livelli. Diverse società hanno già chiesto informazioni sulle condizioni: vedremo cosa succederà.
Milan, arriva Hardung?Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di 'Sky Sport DE', qualora Timmo Hardung dovesse lasciare l'Eintracht Francoforte, il passaggio al Milan sarebbe un'ipotesi concreta. A favorire l'eventuale trasferimento in Italia del direttore sportivo tedesco sarebbero i rapporti con Markus Krösche, pronto a diventare il nuovo Head of Football del club rossonero.
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