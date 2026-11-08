Spazio alle dichiarazioni a caldo nel post-partita di 'Marassi': il Genoa e il Milan si sfidavano esattamente sei mesi dopo l'ultima volta, quando vinse il Diavolo

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Genoa-Milan, le parole di Cisse

"Dobbiamo cercare di capire cosa non va. Oggi siamo venuti con l’atteggiamento giusto e abbiamo portato i tre punti a casa".

Sul paragone con Shevchenko

"Non c’è da commentare. Cerco di cogliere le opportunità che mi dà il mister. Che segno o meno l’importante è vincere. E se poi il gol arriva sono ancora più contento".

Sulla prima convocazione in Nazionale

"Sono molto contento. Voglio dimostrare le mie qualità e dimostrare di poterci stare. Darò il massimo come sempre".
Alphadjo Cisse dopo Genoa-Milan

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