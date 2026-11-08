Diego Moreira, esterno rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Genoa-Milan, partita della 11^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Diego Moreira, esterno rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Genoa-Milan, le parole di Diego Moreira

"Non avevo mai visto nulla del genere fuori casa da quando sono arrivato in Italia. Hanno dei tifosi incredibili, ma siamo riusciti a rimanere lucidi e fare il nostro gioco. Alla fine è stata dura, ma abbiamo lottato insieme ed è per questo che abbiamo vinto".

Sul tipo di partita

"Ci sono partite in cui bisogna giocare a calcio e altre in cui bisogna lottare. Oggi, alla fine, è stata una partita di questo tipo. L’abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo trovare continuità e andare avanti così".
Diego Moreira dopo Genoa-Milan

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