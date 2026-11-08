Diego Moreira, esterno rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Genoa-Milan, partita della 11^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Diego Moreira, esterno rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Genoa-Milan, le parole di Diego Moreira
"Non avevo mai visto nulla del genere fuori casa da quando sono arrivato in Italia. Hanno dei tifosi incredibili, ma siamo riusciti a rimanere lucidi e fare il nostro gioco. Alla fine è stata dura, ma abbiamo lottato insieme ed è per questo che abbiamo vinto".
Sul tipo di partita
"Ci sono partite in cui bisogna giocare a calcio e altre in cui bisogna lottare. Oggi, alla fine, è stata una partita di questo tipo. L’abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo trovare continuità e andare avanti così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Amorim ammette: "Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare". E Genoa-Milan lo conferma
News Calciomercato
Direttore sportivo Milan, svolta dalla Germania: Hardung pronto a seguire Krösche. Le ultime
Pagelle Milan
Pagelle Genoa-Milan 1-2: i soliti Pulisic e Cisse
Milan sui Social
Tifosi infuriati sui social con Massa dopo Genoa-Milan: "Ha cercato di portarcela via in ogni modo"
Serie A: news e risultati
Cisse dopo Genoa-Milan: "Provo a sfruttare le occasioni che mi dà il mister. E sulla Nazionale..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti