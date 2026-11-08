L'analisi tattica di Ruben Amorim in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan: come è cambiato il Milan da inizio stagione ad oggi
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Nella vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, il piano gara del Milan è cambiato nuovamente. A confermare l'evoluzione dei rossoneri è stato il tecnico Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa al termine del match.
Amorim dopo Genoa-Milan: "Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare"Amorim ha commentato con soddisfazione l'evoluzione avuta dal Milan nell'ultimo periodo:
"Sono soddisfatto dell'evoluzione che stiamo avendo. Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare. Abbiamo più possesso palla e controlliamo di più le partite con la palla".
L'evoluzione tattica del MilanIl primo Milan di Amorim non era una squadra in grado di gestire le partite: intensità, riaggressione alta e verticalità erano le armi per far male agli avversari, ma la fase di possesso lasciava a desiderare. Passando dal 3-4-2-1 al 4-4-1-1, il tecnico portoghese ha reso la squadra più ordinata e in grado di controllare e leggere i momenti della partita. Un'evoluzione necessaria per trovare maggiore continuità e sicurezza. Contro il Genoa, i rossoneri hanno avuto il 62% di possesso palla: un modo non solo di essere pericolosi, ma anche di difendersi con il pallone tra i piedi. Le grandi squadre controllano i ritmi, ma per farlo occorre avere un'identità tattica chiara e qualità negli interpreti.
Gli aspetti ancora da migliorareLa partita di Europa League contro il Ferencvaros è la perfetta dimostrazione di come il possesso palla non basti per dominare le partite. Se la gestione è sterile, nella propria metà campo e fatta perlopiù di passaggi all'indietro, diventa inutile. Per compiere un altro step in avanti, il Milan dovrà abbinare gestione e pericolosità, aggiungendo anche un pizzico di continuità che fino ad ora è mancata.
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