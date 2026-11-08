Nella vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, il piano gara del Milan è cambiato nuovamente. A confermare l'evoluzione dei rossoneri è stato il tecnico Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa al termine del match.

Amorim dopo Genoa-Milan: "Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare"

"Sono soddisfatto dell'evoluzione che stiamo avendo. Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare. Abbiamo più possesso palla e controlliamo di più le partite con la palla".

L'evoluzione tattica del Milan

Gli aspetti ancora da migliorare

ha commentato con soddisfazionenell'ultimo periodo:Il primodinon era una squadra in grado di gestire le partite: intensità, riaggressione alta e verticalità erano le armi per far male agli avversari, ma la fase di possesso lasciava a desiderare. Passando dal 3-4-2-1 al 4-4-1-1, il tecnico portoghese ha reso la squadraUn'evoluzione necessaria per trovare maggiore continuità e sicurezza. Contro il, i rossoneri hanno avuto ilun modo non solo di essere pericolosi, ma anche di difendersi con il pallone tra i piedi.La partita di Europa League contro ilè la perfetta dimostrazione di comeSe la gestione è sterile, nella propria metà campo e fatta perlopiù di passaggi all'indietro, diventa inutile. Per compiere un altro step in avanti, ildovràaggiungendo anche un pizzico diche fino ad ora è mancata.