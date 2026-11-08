L'analisi tattica di Ruben Amorim in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan: come è cambiato il Milan da inizio stagione ad oggi

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Nella vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, il piano gara del Milan è cambiato nuovamente. A confermare l'evoluzione dei rossoneri è stato il tecnico Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa al termine del match.

Amorim dopo Genoa-Milan: "Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare"

Amorim ha commentato con soddisfazione l'evoluzione avuta dal Milan nell'ultimo periodo:
"Sono soddisfatto dell'evoluzione che stiamo avendo. Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare. Abbiamo più possesso palla e controlliamo di più le partite con la palla".

L'evoluzione tattica del Milan

Il primo Milan di Amorim non era una squadra in grado di gestire le partite: intensità, riaggressione alta e verticalità erano le armi per far male agli avversari, ma la fase di possesso lasciava a desiderare. Passando dal 3-4-2-1 al 4-4-1-1, il tecnico portoghese ha reso la squadra più ordinata e in grado di controllare e leggere i momenti della partita. Un'evoluzione necessaria per trovare maggiore continuità e sicurezza. Contro il Genoa, i rossoneri hanno avuto il 62% di possesso palla: un modo non solo di essere pericolosi, ma anche di difendersi con il pallone tra i piedi. Le grandi squadre controllano i ritmi, ma per farlo occorre avere un'identità tattica chiara e qualità negli interpreti.
Le parole di Ruben Amorim dopo Genoa-Milan

Gli aspetti ancora da migliorare

La partita di Europa League contro il Ferencvaros è la perfetta dimostrazione di come il possesso palla non basti per dominare le partite. Se la gestione è sterile, nella propria metà campo e fatta perlopiù di passaggi all'indietro, diventa inutile. Per compiere un altro step in avanti, il Milan dovrà abbinare gestione e pericolosità, aggiungendo anche un pizzico di continuità che fino ad ora è mancata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti