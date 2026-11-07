Dal possibile arrivo di Bakola fino alla missione di Krosche, passando per Amorim e Odogu: le notizie migliori della giornata di oggi in chiave Milan
Derby visto dai tifosi: quali giocatori ruberebbero a Milan e Inter? | Video
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la brutta battuta d'arresto contro il Ferencvaros, il Milan riparte dal Genoa, ma con una novità: nessuna conferenza stampa per Amorim. Spazio, però, anche al mercato, con il possibile ritorno di Odogu e l'arrivo di Bakola, oltre che alle ultime legate a Markus Krosche,
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
1 . Le ultime su BakolaIl Milan guarda al futuro e valuta l'arrivo di Darryl Bakola, centrocampista classe 2007 del Sassuolo, come possibile rinforzo per il centrocampo in vista di un eventuale addio di Luka Modric a fine stagione. Sul giovane ci sarebbero anche le tracce di Juventus, Roma e Napoli, ma il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro. Bakola piace molto per fisicità, dinamismo e qualità tecniche.
2. Niente conferenza per AmorimDopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il Ferencvaros, il Milan è chiamato a reagire immediatamente a partire dalla sfida contro il Genoa in campionato, in programma domani alle ore 15.00 presso lo stadio Ferraris. Con soli 3 punti in Europa League, la squadra di Amorim deve ritrovare fiducia. Proprio per questo, l'allenatore lusitano ha deciso di rinunciare alla classica conferenza stampa della vigilia, dando priorità agli allenamenti svolti in giornata.
3. Ritorna Odogu?Il prestito di David Odogu dal Milan al Tolosa si sta rivelando un vero e proprio flop. Il difensore classe 2006, trasferitosi in Francia per trovare maggior spazio, non ha ancora disputato neanche un minuto di gioco con la nuova squadra. Nonostante le convocazioni ricevute, Odogu è rimasto sempre in panchina. Per questo motivo, il Milan e il Tolosa stanno valutando di porre fine al prestito già a gennaio.
4. Cosa aspettarsi da KroscheIl Milan si prepara ad accogliere Markus Krosche, ex dirigente dell'Eintracht Francoforte, che da gennaio potrebbe diventare il nuovo Head of Football. Krosche è conosciuto in tutta Europa per le sue operazioni di mercato molto redditizie, ma la sua prima missione al Milan non si tratterà una cessione, ma sarà comunque molto impegnativa: serviranno almeno 3 rinforzi per la squadra di Amorim. Stiamo parlando di:
- Un centrale
- Un terzino-esterno
- Una punta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Genoa-Milan, Amorim sorride: in difesa torna Gila! Le probabili formazioni
Live
Dove vedere Genoa-Milan in TV: i dubbi di formazione di Amorim, arbitro e precedenti
News Calciomercato
Odogu, esperienza da dimenticare al Tolosa: zero minuti e addio a gennaio
Editoriali e Analisi
Subito una grande sfida per Krösche al Milan: tanto lavoro a gennaio sul mercato. Ecco cosa aspettarsi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti