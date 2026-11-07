Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la brutta battuta d'arresto contro il Ferencvaros, il Milan riparte dal Genoa, ma con una novità: nessuna conferenza stampa per Amorim. Spazio, però, anche al mercato, con il possibile ritorno di Odogu e l'arrivo di Bakola, oltre che alle ultime legate a Markus Krosche,

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Le ultime su Bakola

2. Niente conferenza per Amorim

3. Ritorna Odogu?

4. Cosa aspettarsi da Krosche

Un centrale

Un terzino-esterno

Una punta

Il Milan guarda al futuro e valuta l'arrivo di, centrocampista classe 2007 del Sassuolo, come possibile rinforzo per il centrocampo in vista di un eventuale addio di Luka Modric a fine stagione. Sul giovane ci sarebbero anche le tracce di Juventus, Roma e Napoli, ma il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro. Bakola piace molto per fisicità, dinamismo e qualità tecniche.Dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il, il Milan è chiamato a reagire immediatamente a partire dalla sfida contro il Genoa in campionato, in programma domani alle ore 15.00 presso lo stadio Ferraris. Con soli 3 punti in Europa League, la squadra di Amorim deve ritrovare fiducia. Proprio per questo,della vigilia, dando priorità agli allenamenti svolti in giornata.Il prestito didalsi sta rivelando un vero e proprio flop. Il difensore classe 2006, trasferitosi in Francia per trovare maggior spazio, non ha ancora disputato neanche un minuto di gioco con la nuova squadra. Nonostante le convocazioni ricevute, Odogu è rimasto sempre in panchina. Per questo motivo, il Milan e il Tolosa stanno valutando di porre fine al prestito già a gennaio.Il Milan si prepara ad accogliere, ex dirigente dell'Eintracht Francoforte, che da gennaio potrebbe diventare il nuovo Head of Football. Krosche è conosciuto in tutta Europa per le sue operazioni di mercato molto redditizie, ma la sua prima missione al Milan non si tratterà una cessione, ma sarà comunque molto impegnativa: serviranno almeno 3 rinforzi per la squadra di Amorim. Stiamo parlando di: