Genoa-Milan, probabili formazioni: Amorim lancia l'undici del derby ma resta un grandissimo dubbio

Genoa-Milan, le scelte dei due allenatori. Amorim punta sul modulo fluido con Rabiot e Pulisic, mentre De Rossi risponde col 3-4-2-1 prima della sosta
Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM
Dopo il brutto ko contro il Ferencváros in Europa League, il Milan non può perdere tempo e pensare troppo al passato visto che domani alle 15:00 c'è la sfida in trasferta contro il Genoa, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La squadra di Daniele De Rossi arriva da 9 punti conquistati nelle ultime 4 partite di campionato e dovrebbe continuare con il 3-4-2-1. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan.
Le scelte di Daniele De Rossi: il 3-4-2-1 del GenoaPer il grifone Bijlow in porta con Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa. Centrocampo a quattro con Ellertsson, Baldanzi, Frendrup ed Ehizibue. Osmajic prima punta di riferimento supportato da due ex rossoneri: Messias ed El Shaarawy.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Ehizibue; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
Il modulo fluido di Ruben Amorim: il bivio Pavlovic per il MilanPer il Milan di Ruben Amorim, invece, un solo dubbio ovvero quello che riguarda la disponibilità o meno di Strahinja Pavlović che ha saltato la partita di Europa League per riposo. Il serbo ieri non si è allenato e oggi si deciderà se sarà convocato o meno. Se non ce la dovesse fare potrebbe giocare Diawara come centrale e uno tra Bartesaghi ed Estupiñan a sinistra. Se dovesse tornare titolare Pavlović, Amorim potrebbe rispolverare l'undici che ha ben figurato nel derby contro l'Inter.
In porta torna Mike Maignan dopo la squalifica scontata in Europa. Moreira e Pulisic tornano titolari come esterni offensivi di centrocampo. Musah e Modrić davanti alla difesa con Rabiot in supporto di Ramos. De Winter sarà sicuramente al centro della difesa con Gila alla sua destra.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.
Come al solito il modulo è molto fluido visto che Rabiot si può muovere per tutto il campo così come Pulisic e così come la difesa che spesso imposta a quattro, ma difende a cinque. Sarebbe vitale ritrovare Pavlović per Ruben Amorim: in Europa League è mancato moltissimo un leader difensivo del suo livello.
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