Probabili formazioni Roma-Milan, Dybala in panchina: cambi per Mourinho

Roma-Milan, Dybala c'è ma in panchina

Secondo quanto riportato da Sky, l'obiettivo per Paolo Dybala in vista di Roma-Milan, sarebbe quello di andare in panchina. Dopo l'infortunio rimediato contro l'Atalanta lunedì scorso, l'attaccante argentino si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso problemi gravi alla caviglia e all'adduttore, confermando solo un forte trauma. Dybala sarà tra i convocati per lo sfida con i rossoneri. Al suo posto dal primo minuto ci sarà El Shaarawy nel consueto 3-4-2-1. Questo, non dovrebbe essere l'unico cambio in vista di José Mourinho rispetto alla sconfitta di Bergamo. Il portoghese penserebbe a a cinque cambi complessivi. Oltre al numero 92 giallorosso, potrebbero tornare dall'inizio anche Matic, Kumbulla, Spinazzola e Belotti, Per Abraham, quindi, potrebbe esserci la panchina, almeno inizialmente. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Bloccato il portiere Raveyre