Calciomercato Milan – Bloccato il portiere Raveyre | NEWS

Come riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe bloccato per le prossime stagione il portiere Noah Raveyre

Il Milan, nella prossima stagione, potrebbe cambiare molto anche in porta. Con Maignan saldo come primo portiere, ma dietro di lui, ci sono ancora incognite. Sia Tatarusanu che Mirante sono in scadenza di contratto e non dovrebbero rinnovare. Per questo il Milan, potrebbe acquistare almeno due portieri. Ecco le ultime.