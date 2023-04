Calciomercato Milan – Walker e Keita: doppio colpo dalla Premier

Al Milan, si legge, secondo la stampa d’oltremanica sarebbe stato proposto Kyle Walker , 32enne del City che sta giocando meno rispetto agli altri anni. Solamente 19 apparizioni in questa stagione con Pep Guardiola per l’esterno destro, nemmeno un gol o assist per l’ex Tottenham. L’avventura al City sembrerebbe essere al capolinea e con un ultimo anno di contratto (scade al 30 giugno 2024) è stato proposto da intermediari a Paolo Maldini e Frederic Massara che rifletteranno sulla soluzione dell’usato sicuro. Walker non rispecchierebbe a pieno i parametri della proprietà americana , ma potrebbe essere un colpo per l'Europa.

Il Corriere parla anche di Naby Keita del Liverpool, che di partite quest'anno ne ha disputate pochissime. Basti pensare che in campionato ha totalizzato solo otto apparizioni, ed è in scadenza di contratto. A giugno il giocatore si libera a zero dai Reds ed è stato proposto pure lui in Italia. Potrebbe essere un colpo a zero per i rossoneri.