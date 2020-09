Europa League, Ibra positivo: cambia la probabile formazione del Milan

Niente Europa League per Ibra

La positività di Zlatan Ibrahimovic al Covid-19 è la notizia del momento. Lo svedese, però, ha rassicurato tutti riguardo alle sue condizioni tramite i propri account social. “Il Covid ha deciso di sfidarmi, cattiva idea”. Il solito Zlatan, ordinaria amministrazione. Il numero 11 rossonero dovrà osservare un periodo di quarantena, in attesa che il virus faccia il suo corso naturale. Se l’autostima di Ibra non è stata intaccata in alcun modo, lo stesso non si può dire certo in ottica Milan. La squadra di Stefano Pioli potrebbe risentire molto la mancanza del suo leader assoluto in occasione del match di questa sera contro il Bodø/Glimt in Europa League. Ma chi giocherà al suo posto? Ecco la probabile formazione del Milan.

Spazio al giovane Colombo

Al contrario del solito, quando si parte con la difesa, questa volta è giusto partire dall’attacco. Non dovrebbero esserci particolari dubbi: a guidare il reparto offensivo sarà Lorenzo Colombo. Il Milan ripone moltissima fiducia nel suo prodotto del settore giovanile, tanto è vero che non ha messo in programma l’acquisto di un eventuale vice-Ibrahimovic. Il classe 2002 ha fatto benissimo nelle amichevoli pre-stagionali, ma questa sera sarà un’altra storia. Si tratta di una partita di Europa League da dentro o fuori, che richiede stimoli decisamente diversi. La pressione sarà altissima, riuscirà Colombo a convincere tutti della sua affidabilità?

Tutto confermato

Per il resto non ci sono particolari scossoni. Davanti a Gianluigi Donnarumma, il Milan schiera Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Il duo Ismael Bennacer-Franck Kessie proverà ad innescare i trequartisti, che saranno Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. In attacco, appunto, Lorenzo Colombo. Scelte obbligate considerando le assenze di Rafael Leao e Ante Rebic, ma anche quella di Lucas Paqueta, escluso dai convocati per scelta tecnica.

ECCO LE REAZIONI PIU’ DIVERTENTI SUI SOCIAL SUL TEMA IBRA >>>

LA LISTA DEI CONVOCATI >>>