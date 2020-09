LIVEBLOG – Ibrahimovic positivo: “Covid in quarantena causa Zlatan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Inizio di stagione scoppiettante per il Milan, che ha ripreso laddove aveva lasciato alla fine della scorsa stagione. Due vittorie in altrettante partite ufficiali, con 4 gol segnati e nessuno subito, con Zlatan Ibrahimovic come protagonista assoluto. Lo svedese, dopo aver trascinato la squadra nel post-lockdown, ha segnato 3 delle 4 reti dei rossoneri, elevandosi sempre di più a leader della squadra. Per questo motivo, la notizia della sua positività al Covid-19 è forse la notizia peggiore che potesse arrivare.

Non solo Leo Duarte dunque, anche Ibra sarà costretto ad un periodo di quarantena forzata. Ma quale sarà stata la reazione dei tifosi del Milan? I social, si sa, regalano spesso perle di ilarità rare, che vale la pena di evidenziare. Ecco le migliori reazioni apparse in queste ore:

