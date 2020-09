Milan, Ibrahimovic: “Il Covid ha deciso di sfidarmi, cattiva idea”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Poche ore fa la doccia fredda: Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid-19. Lo svedese, dopo un inizio di stagione scoppiettante, si è trovato costretto ad uno stop forzato, che comporterà il rispetto dei protocolli di sicurezza del caso. Lo svedese, attraverso i propri canali social, è intervenuto per spiegare le sue sensazioni a caldo. Poteva farlo in un modo convenzionale? Neanche per sogno. Lo ha fatto con la classica spavalderia alla Ibra. Ecco il suo messaggio.

“Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Cattiva idea”

