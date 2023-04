Empoli, la probabile formazione per il Milan: Zanetti sceglie Caputo

In occasione di Milan-Empoli, il tecnico Paolo Zanetti potrebbe decidere di schierare in attacco Francesco Caputo

Tra gli anticipi del 29° turno del campionato di Serie A, venerdì 7 aprile alle ore 21:00 andrà in scena Milan-Empoli allo stadio San Siro di Milano. Secondo quanto riferito da Sky, per l'occasione il tecnico degli azzurri Paolo Zanetti dovrebbe scegliere Perisan tra i pali al posto di Vicario, mentre in difesa potrebbero giocare Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi. La mediana a tre dovrebbe essere composta da Fazzini, Marin e Bandinelli, con Tommaso Baldanzi che agirà alle spalle di Satriano e Francesco Caputo.