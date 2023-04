Milan, la probabile formazione per l’Empoli: Pobega al posto di Krunic

In occasione del match tra Milan ed Empoli, in programma venerdì 7 aprile, potrebbe giocare Tommaso Pobega al posto di Rade Krunic

Nella giornata di venerdì 7 aprile, nella cornice dello stadio San Siro di Milano, andrà in scena uno dei tre anticipi del 29° turno del campionato di Serie A tra Milan ed Empoli. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, Stefano Pioli dovrebbe schierare Mike Maignan tra i pali, con Davide Calabria, Malick Thiaw (preferito a Simon Kjaer), Fikayo Tomori e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Sandro Tonali e Ismael Bennacer, mentre sulla trequarti è ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz a destra e Ante Rebic e Rafael Leao (non al meglio) a sinistra. Provato Tommaso Pobega al posto di Rade Krunic alle spalle di Olivier Giroud.