Calciomercato Milan – Maldini guarda in Ligue 1 per il vice Giroud

Il Milan per la prossima stagione sarebbe alla caccia di un vice Olivier Giroud e gli occhi di Paolo Maldini sarebbero finiti in Ligue 1

L'apertura della finestra estiva di calciomercato si avvicina sempre di più e il Milan si sta rendendo sempre più conto di aver bisogno di un attaccante che faccia le veci di Olivier Giroud nelle occasioni in cui quest'ultimo non sarà disponibile. Le problematiche che il tecnico Stefano Pioli deve affrontare con gli altri attaccanti sono sempre le stesse, dal momento in cui Divock Origi non ha ancora dato atto delle sue qualità, mentre Zlatan Ibrahimovic continua ad avere guai fisici.

Come noto il Diavolo sarebbe alla ricerca di un profilo giovane, ma già con una certa "fama". E sembra proprio che Paolo Maldini abbia trovato il centravanti che fa al caso del Milan. Come riferito da MilanLive.it, infatti, il club rossonero potrebbe fare un tentativo per Hugo Ekitike, già seguito in passato. Il centravanti al momento è in prestito con diritto di riscatto al PSG, ma il suo cartellino appartiene al Reims, ma i parigini non sembrano essere intenzionati a spendere i 30 milioni di euro pattuiti.