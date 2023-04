Calciomercato Milan – Il Real Madrid vuole riportare in Spagna Brahim Diaz

Tra i principali protagonisti della stagione del Milan , ed in modo particolare delle altalenanti ultime uscite, è stato certamente Brahim Diaz . Lo spagnolo sta finalmente trovando in questa stagione quella continuità che gli mancava e che unita al talento gli sta permettendo di fornire grandi prestazioni. Come quella offerta con il Napoli , in cui ha messo a segno una rete e un assist.

Ma il suo futuro potrebbe non essere a Milano, sponda rossonera. Lo spagnolo, come noto, è ancora di proprietà del Real Madrid, club che lo vorrebbe riportare in Spagna proprio viste le sue ultime uscite. Come riferito da Daniele Longo di calciomercato.com, inoltre, nella giornata odierna un intermediario di Brahim Diaz si trovava a Casa Milan proprio per discutere di questa questione. Il Diavolo, dal canto suo, non lo vorrebbe lasciar partire senza almeno aver fatto un tentativo.