Il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo dopo la vittoria per 3-1 nel derby della Madonnina contro l'Inter di Chivu: San Siro, infatti, domani arriveranno gli ungheresi del Ferencvaros, che arriveranno a Milano in ottima forma dopo le 3 vittorie conquistate nelle ultime 4 partite di campionato. Ma quali potrebbero essere le probabili formazioni del match?

Milan-Ferencvaros, la situazione in classifica e le probabili formazioni

Probabile formazione Milan

Analizzando la classifica di Europa League, il Milan di Ruben Amorim si ritrova al 24esimo posto a causa delle due sconfitte contro il Benfica (all'esordio) e Bournemouth. Situazione ben diversa per i bianconeri: la squadra dioccupa la 4 posizione con ben 9 punti conquistati.Amorim dovrebbe scendere in campo con il 4-4-1-1, apportando poche modifiche alla formazione vista al derby. In porta ci sarà, che sostituirà lo squalificato Mike Maignan. In difesa invece spazio a Terracciano e Diawara, affiancati da De Winter e il giovane Bartesaghi, conche sarà in panchina e Pavlovic che viaggia verso una non convocazione (a causa di un piccolo 'sovraccarico'). A centrocampoaffiancherannoconche, invece, giocherà in una posizione più avanzata alle spalle di. Panchina per

MILAN (4-4-1-1): Torriani, Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse, Rabiot, Gonçalo Ramos

Probabile formazione Ferencvaros

Gli ungheresi dovranno rinunciare al centrocampista, con quest'ultimo ancora impegnato nel recupero dopo la rottura del legamento crociato. In attaccodovrebbe puntare su, che alle spalle potrà contare su. A centrocampo ci sarà, affiancato da

Probabile formazione (4-2-3-1) Radnoti; O. Nagy, Zohore, Gomez, O'Dowda; Maiga, A. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Dele