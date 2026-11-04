In vista di Milan-Ferencvaros, in programma domani alle ore 18:45 a San Siro, scopriamo assieme quali potrebbero essere le probabili formazioni dei due allenatori
Rossoneri al lavoro a Milanello in vista di Milan-Ferencvaros | Video PianetaMilan
Il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo dopo la vittoria per 3-1 nel derby della Madonnina contro l'Inter di Chivu: San Siro, infatti, domani arriveranno gli ungheresi del Ferencvaros, che arriveranno a Milano in ottima forma dopo le 3 vittorie conquistate nelle ultime 4 partite di campionato. Ma quali potrebbero essere le probabili formazioni del match?
Milan-Ferencvaros, la situazione in classifica e le probabili formazioniAnalizzando la classifica di Europa League, il Milan di Ruben Amorim si ritrova al 24esimo posto a causa delle due sconfitte contro il Benfica (all'esordio) e Bournemouth. Situazione ben diversa per i bianconeri: la squadra di Balazs Borbely occupa la 4 posizione con ben 9 punti conquistati.
Probabile formazione MilanAmorim dovrebbe scendere in campo con il 4-4-1-1, apportando poche modifiche alla formazione vista al derby. In porta ci sarà Torriani, che sostituirà lo squalificato Mike Maignan. In difesa invece spazio a Terracciano e Diawara, affiancati da De Winter e il giovane Bartesaghi, con Gila che sarà in panchina e Pavlovic che viaggia verso una non convocazione (a causa di un piccolo 'sovraccarico'). A centrocampo Musah e Jashari affiancheranno Hutchinson e Cisse, con Rabiot che, invece, giocherà in una posizione più avanzata alle spalle di Goncalo Ramos. Panchina per Camarda.
MILAN (4-4-1-1): Torriani, Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse, Rabiot, Gonçalo Ramos
Probabile formazione FerencvarosGli ungheresi dovranno rinunciare al centrocampista Matus Bero e a Bence Otvos, con quest'ultimo ancora impegnato nel recupero dopo la rottura del legamento crociato. In attacco Borbely dovrebbe puntare su Dele, che alle spalle potrà contare su Zachariassen e Birmancevic. A centrocampo ci sarà Nagy, affiancato da Maiga.
Probabile formazione (4-2-3-1) Radnoti; O. Nagy, Zohore, Gomez, O'Dowda; Maiga, A. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Dele
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