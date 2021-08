Amichevole Real Madrid-Milan, la probabile formazione di Pioli

Domani va in scena l'amichevole Real Madrid-Milan. Stefano Pioli, tecnico rossonero pensa a sperimentare facendo qualche cambio

Domani, a Klagenfurt, c'è in programma la prestigiosa amichevole Real Madrid-Milan. Per Stefano Pioli, infatti, sarà un'occasione per sperimentare e per provare nuove soluzioni di gioco in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria. Real Madrid-Milan non può in realtà essere considerata una vera amichevole e dunque i rossoneri cercheranno di fare una grande gara.