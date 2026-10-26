Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. in Europa League sul campo del Bournemouth e da un successo convincente per metà in campionato contro l'Atalanta, nonostante le tante assenze passa (2-0) in casa dell'Udinese.

Con questo punto il Diavolo muove la propria classifica issandosi a quota 18 punti, al terzo posto in graduatoria in Serie A al pari della Roma, con la coppia di testa formata da Inter e Lazio avanti di 4 lunghezze, a quota 22.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 6' Pulisic, 65' Hutchinson

: 6' Pulisic, 65' Hutchinson Il top per Tuttosport : Davide Bartesaghi

: Davide Bartesaghi Il flop per Tuttosport: Gonçalo Ramos

Difesa: Tomori, buona attitudine da terzino. De Winter attento su Ekkelenkamp

Maignan (Voto Tuttosport 6 ): "Reduce dall’espulsione a Bournemouth e dagli insulti ricevuti sui social, ha dovuto convivere per 90 minuti con fischi e cori di uno stadio dove non è mai stato amato (eufemismo) e dove in passato aveva ricevuto beceri buh razzisti. Alcune parate su conclusioni da lontano e la respinta sul sinistro ravvicinato di Davis".

(Voto Tuttosport ): "Reduce dall’espulsione a Bournemouth e dagli insulti ricevuti sui social, ha dovuto convivere per 90 minuti con fischi e cori di uno stadio dove non è mai stato amato (eufemismo) e dove in passato aveva ricevuto beceri buh razzisti. Alcune parate su conclusioni da lontano e la respinta sul sinistro ravvicinato di Davis". Tomori (Voto Tuttosport 7 ): "Prima da titolare in campionato, mostra buona attitudine da terzino soprattutto in spinta".

(Voto Tuttosport ): "Prima da titolare in campionato, mostra buona attitudine da terzino soprattutto in spinta". De Winter (Voto Tuttosport 6 ): "Attento sugli inserimenti di Ekkelenkamp".

(Voto Tuttosport ): "Attento sugli inserimenti di Ekkelenkamp". Pavlović (Voto Tuttosport 6,5 ): "Davis è principalmente suo cliente, riesce a non farlo “attivare” ".

(Voto Tuttosport ): "Davis è principalmente suo cliente, riesce a non farlo “attivare” Diawara (Voto Tuttosport 6,5): "La mossa a sorpresa: commette diversi errori con la palla, ma dietro svolge bene il suo dovere".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche lieve discrepanza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Mezzo punto in meno, quindi solo voto 6,5, per Fikayo Tomori: è stato autore, è vero, di una buona prestazione sulla fascia destra, ma è altrettanto vero come su quel versante l'Udinese non abbia punto poi molto. Confermate le sufficienze per 'Magic' Mike Maignan e Koni De Winter, abbiamo dato invece mezzo punto in meno - voto 6 - sia a Strahinja Pavlović sia a Sankhoun Diawara. L'assetto difensivo del Milan, ieri, ha funzionato, ma sarebbe bene rivedere il Diavolo così schierato contro avversari di livello superiore.

Centrocampo: Modrić, palloni visionari. Jashari lievita con il tempo

Hutchinson (Voto Tuttosport 6,5 ): "Leggerino nel primo tempo in un paio di ripartenze che non gestisce al meglio, però è ordinato tatticamente fino al lampo dello 0-2".

(Voto Tuttosport ): "Leggerino nel primo tempo in un paio di ripartenze che non gestisce al meglio, però è ordinato tatticamente fino al lampo dello 0-2". Modrić (Voto Tuttosport 7 ): "Alcuni palloni sono visionari, l’assist per lo 0-1 un cioccolatino, ma è utilissimo anche il lavoro sporco davanti alla difesa".

(Voto Tuttosport ): "Alcuni palloni sono visionari, l’assist per lo 0-1 un cioccolatino, ma è utilissimo anche il lavoro sporco davanti alla difesa". Jashari (Voto Tuttosport 6,5 ): "Amorim non è contento della sua gestione della palla, però a fine primo tempo salva la squadra con un grande recupero e da lì lievita, vedi la conclusione da cui arriva lo 0-2".

(Voto Tuttosport ): "Amorim non è contento della sua gestione della palla, però a fine primo tempo salva la squadra con un grande recupero e da lì lievita, vedi la conclusione da cui arriva lo 0-2". Bartesaghi (Voto Tuttosport 7,5 - Migliore in campo): "Il gol non è il suo mestiere e si possono perdonare un paio di chance sprecate, però che gran lavoro da ala".

Il focus di PianetaMilan: nel reparto mediano i nostri voti sono tutti diversi rispetto a quelli di 'Tuttosport', anche se oscillano soltanto di mezzo punto tutti quanti. Abbiamo dato mezzo punto in più a Omari Hutchinson (voto 7) per aver messo a segno il gol che, di fatto, ha chiuso la contesa contro l'Udinese di Runjaić. Mezzo punto in meno, invece, altri tre interpreti del centrocampo: noi di 'PM' abbiamo dato 6,5 a Luka Modrić, 6 ad Ardon Jashari e 7 a Davide Bartesaghi. Pur riconoscendo la bontà delle loro prestazioni, riteniamo che Bologna e Inter saranno due esami maggiormente probanti.

Attacco: Pulisic toglie un gol a Bartesaghi. Ramos, 'carezze' dai difensori

Pulisic (Voto Tuttosport 6,5 ): "Trequartista a tutto campo, il gol è un gentile regalo di Modrić e Vojvoda. Peccato che per la troppa voglia di segnare tolga lo 0-2 a Bartesaghi".

(Voto Tuttosport ): "Trequartista a tutto campo, il gol è un gentile regalo di Modrić e Vojvoda. Peccato che per la troppa voglia di segnare tolga lo 0-2 a Bartesaghi". Ramos (Voto Tuttosport 5,5 - Peggiore in campo): "Sta imparando a conoscere le difese italiane, più arcigne e scorbutiche di quelle a cui era abituato. Tutti e tre i difensori dell’Udinese gli riservano “carezze”. Nella ripresa colpisce a botta sicura di sinistro, ma Okoye lo mura".

Il focus di PianetaMilan: qui siamo in totale disaccordo con 'Tuttosport'. Per noi, Christian Pulisic è stato da 7,5: prestazione totale, al di là del gol che ha indirizzato il match sui binari della formazione rossonera. E Gonçalo Ramos - sfortunato in occasione della traversa colpita nel finale - a nostro giudizio ha meritato almeno la sufficienza. Tanto movimento, molto lavoro sporco per i compagni, poche palle-gol da sfruttare per il portoghese.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Loftus-Cheek (Voto Tuttosport: S.V. ): "Uno scatto e si fa male". (Dal 73')

(Voto Tuttosport: ): "Uno scatto e si fa male". (Dal 73') Musah (Voto Tuttosport: S.V. ): "Venti minuti da terzino". (Dal 73')

(Voto Tuttosport: ): "Venti minuti da terzino". (Dal 73') Cisse (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'86')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dall'86') Comotto (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 91')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dal 91') Camarda (Voto Tuttosport: S.V.): "Non giudicabile". (Dal 91')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 7): "Disegna un Milan quadrato e logico e vince con merito nonostante le tante assenze. In campionato va".

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: noi di 'PM' abbiamo dato la sufficienza - voto 6 - a Ruben Loftus-Cheek (sfortunato ad entrare e poi ad uscire per infortunio) e Yunus Musah, che hanno giocato almeno una ventina di minuti. Anche secondo noi ingiudicabili gli altri. Per mister Rúben Amorim, discorso diverso: voto 6,5 perché, a nostro giudizio, c'è ancora molto da migliorare nel suo Milan. Anche se, indubbiamente, la strada sembra essere quella giusta. Ora servirà soltanto continuità di rendimento sul lungo periodo.