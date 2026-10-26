Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. in Europa League sul campo del Bournemouth e da un successo convincente per metà in campionato contro l'Atalanta, nonostante le tante assenze passa (2-0) in casa dell'Udinese.

Con questo punto il Diavolo muove la propria classifica issandosi a quota 18 punti, al terzo posto in graduatoria in Serie A al pari della Roma, con la coppia di testa formata da Inter e Lazio avanti di 4 lunghezze, a quota 22.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 6' Pulisic, 65' Hutchinson

: 6' Pulisic, 65' Hutchinson Il top per il CorSport : Christian Pulisic

: Christian Pulisic Il flop per il CorSport: Gonçalo Ramos

Difesa: la miglior partita di Tomori; Diawara dà più certezze di Estupiñán

Maignan (Voto CorSport 6 ): "Non si scompone più di tanto né sui tanti fischi dei tifosi dell’Udinese né sui tiri dei giocatori friulani".

(Voto CorSport ): "Non si scompone più di tanto né sui tanti fischi dei tifosi dell’Udinese né sui tiri dei giocatori friulani". Tomori (Voto CorSport 7 ): "Forse la sua migliore partita da diverse stagioni e in un ruolo non propriamente suo. Mette anche due ottimi cross non sfruttati dai compagni".

(Voto CorSport ): "Forse la sua migliore partita da diverse stagioni e in un ruolo non propriamente suo. Mette anche due ottimi cross non sfruttati dai compagni". De Winter (Voto CorSport 6,5 ): "Il duello con Davis è tutto fisico: cerca di non farlo partire mai sul lungo e ci riesce. Si propone anche in fase di possesso".

(Voto CorSport ): "Il duello con Davis è tutto fisico: cerca di non farlo partire mai sul lungo e ci riesce. Si propone anche in fase di possesso". Pavlović (Voto CorSport 6 ): "Partita meno impattante fisicamente rispetto al solito, ma è presente ".

(Voto CorSport ): "Partita meno impattante fisicamente rispetto al solito, ma è presente Diawara (Voto Corsport 6,5): "Dieci mesi fa esordiva da professionista in Ligue 2 da terzino sinistro. Ieri ha esordito da titolare in Serie A con il Milan da terzino sinistro. La sensazione è che dia già più certezze rispetto a Estupiñán".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto per 'Magic' Mike Maignan e Strahinja Pavlović - ovvero 6 -; il primo perché poco impegnato dagli attaccanti dell'Udinese; il secondo perché si vede poco rispetto al solito. Mezzo punto in meno, secondo noi, per Koni De Winter e Sankhoun Diawara (comunque ottimo esordio per lui) proprio perché i friulani, davanti, si sono rivelati davvero poca roba. Di conseguenza, mezzo punto in meno - voto 6,5 - per Fikayo Tomori, comunque giudicato il migliore dell'intero reparto arretrato.

Centrocampo: Jashari, miglior partita in rossonero. Bartesaghi di personalità

Hutchinson (Voto CorSport 6,5 ): "Partita applicata difensivamente, anonima offensivamente, ma entra nel tabellino e tutto ha un altro sapore. Amorim voleva questa risposta".

(Voto CorSport ): "Partita applicata difensivamente, anonima offensivamente, ma entra nel tabellino e tutto ha un altro sapore. Amorim voleva questa risposta". Modrić (Voto CorSport 7 ): "Estrae dal nulla la palla astuta per Pulisic. Gestisce ogni pallone con tantissima sapienza. È il faro del possesso rossonero".

(Voto CorSport ): "Estrae dal nulla la palla astuta per Pulisic. Gestisce ogni pallone con tantissima sapienza. È il faro del possesso rossonero". Jashari (Voto CorSport 6,5 ): "La sua miglior partita in rossonero e non solo per l’ottima chiusura in campo aperto su Davis. Dal suo tiro nasce il tap-in di Hutchinson. Dovrebbe essere più rapido nel possesso palla".

(Voto CorSport ): "La sua miglior partita in rossonero e non solo per l’ottima chiusura in campo aperto su Davis. Dal suo tiro nasce il tap-in di Hutchinson. Dovrebbe essere più rapido nel possesso palla". Bartesaghi (Voto CorSport 7): "Gioca alto a sinistra: non lo ha mai fatto nel calcio dei grandi. Partita di personalità. Gli manca la scintilla in area di rigore".

Il focus di PianetaMilan: differiscono un po' voti e giudizi tra il 'CorSport' e 'PM' nel reparto di centrocampo. Secondo noi, merita mezzo punto in più - voto 7 - Omari Hutchinson per il gol del raddoppio che ha chiuso la partita del 'Bluenergy Stadium', mentre abbiamo dato mezzo punto in meno - sia a Luka Modrić (voto 6,5) sia ad Ardon Jashari (voto 6) in una partita in cui il Diavolo non ha dovuto faticare chissà quanto per portare a casa i tre punti. Confermato, però, il 7 a Davide Bartesaghi perché non era facile fare così bene in un ruolo che fin qui non aveva mai interpretato.

Attacco: Pulisic splende da trequartista; Ramos non sparisce mai dal match

Pulisic (Voto CorSport 7,5 - Migliore in campo ): "Il suo secondo gol in campionato ricorda il primo per il controllo mancino di qualità sopraffina. Ruba una rete a Bartesaghi, ma c’è in tutte le azioni offensive del Milan. Da trequartista splende".

(Voto CorSport - ): "Il suo secondo gol in campionato ricorda il primo per il controllo mancino di qualità sopraffina. Ruba una rete a Bartesaghi, ma c’è in tutte le azioni offensive del Milan. Da trequartista splende". Ramos (Voto CorSport 6 - Peggiore in campo): "Più nervoso che presente in partita nel primo tempo, voglioso di segnare nel secondo. Non trova la rete per un grande Okoye, ma mentalmente non sparisce mai dal match".

Il focus di PianetaMilan: qui, invece, siamo totalmente d'accordo con i giudizi. Sia il 'CorSport' sia noi di 'PM' abbiamo dato 7,5 a Christian Pulisic e 6 a Gonçalo Ramos. Lo statunitense ha fatto il fenomeno, devastando in lungo e in largo la difesa della squadra di Kosta Runjaić, mentre il portoghese è stato sfortunato in occasione della traversa colta nel secondo tempo, ma ci ha provato fino alla fine a segnare.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Loftus-Cheek (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 73')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dal 73') Musah (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 73')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dal 73') Cisse (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'86')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dall'86') Comotto (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 91')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dal 91') Camarda (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dal 91')

Mister Amorim (Voto CorSport: 7): "Sorprende con l’undici iniziale, ma le indovina tutte: senza sei calciatori, trova una prestazione organizzata e una bella vittoria".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

: noi di 'PM' siamo stati un pizzico meno generosi con mister Rúben Amorim, dandogli 'soltanto' 6,5 perché l'Udinese non era propriamente un avversario irresistibile e perché si doveva vincere anche al netto delle tante defezioni. E anche perché c'è qualcosa da migliorare nella squadra. Abbiamo anche assegnato la sufficienza - voto 6 - a Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, i due subentrati che hanno giocato qualche minuto in più rispetto ai giovani Alphadjo Cisse, Christian Comotto e Francesco Camarda.