Pagelle Salernitana-Milan, i voti di Gazzetta: Brahim Díaz accende il gioco

Daniele Triolo

Le pagelle di Salernitana-Milan 1-2, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Salernitana-Milan 1-2, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "Non ci iscriviamo al triste giochino di dare sempre la colpa a lui. Il gol va sul conto di altri compagni perché il cross di Coulibaly ha una traiettoria alta e lunga, che lo scavalca". Voto 6.

Calabria: "Una delle notizie più belle per Pioli perché, pur senza dover fare nulla di eccezionale, mostra una buona condizione sia quando può spingere e crossare sia quando deve difendere". Voto 6,5. Dal 72' Gabbia: "Gli tocca la parte di gara in cui la Salernitana, soprattutto dopo l’1-2, pressa e manda un po’ di palloni in area sperando nel miracolo. Non pulitissimo ma si arrangia". Voto 6.

Kalulu: "Prima centrale, poi terzino, infine centrale di destra: abbastanza tranquillo. Anche lui viene superato dal cross di Coulibaly che manda Bonazzoli in gol: poche responsabilità". Voto 6.

Tomori: "Due grandi chiusure, prima su Dia e poi su Piątek, in cui dimostra velocità di pensiero ancor prima che di gambe: leggendo il pericolo, lo cancella evitando che si materializzi". Voto 7.

Theo Hernández: "Meno sciolto di altre volte, normale che non sia al top dopo il Mondiale. Dietro fa qualche concessione nella situazione di doppio vantaggio, ma è bravo nel finale dopo l'1-2". Voto 6.

Tonali: "Assist tottiano per Leão, destro perentorio alla Ibra per il raddoppio. E poi mille altre cose. Sempre dentro alla partita, arma tattica per creare la superiorità sulla trequarti e poi pronto a ripiegare per evitare guai". Voto 7,5.

Bennacer: "Si abbassa tanto anche per attirare gli avversari e facilitare la ricerca degli spazi dei compagni. Sempre pulito nel traffico, sbaglia pochissimo e recupera anche molti palloni". Voto 6,5.

Saelemaekers: "Sporca una prestazione discreta con la disattenzione del gol: lascia a Bonazzoli tempo e spazio per colpire. Davanti nessun guizzo, ma il Milan attacca sull’altra fascia". Voto 5,5. Dall'84' Dest: "Entra subito in partita e corre avanti e indietro, ma era proprio necessario quel colpo di tacco al volo con le spalle alla porta a due metri da Ochoa?". Senza voto.

Brahim Díaz: "Il dominio rossonero nasce anche grazie alle sue giocate, tra cui l’assist per Tonali. Avrebbe dovuto gestire meglio alcune ripartenze, invece sbaglia passaggi abbastanza semplici". Voto 7. Dal 63' De Ketelaere: "Una insolita e promettente cattiveria al tiro: due volte Ochoa gli spegne il sorriso con grandi interventi. Molle su un cross di Leão che avrebbe meritato più determinazione". Voto 6.

R. Leão: "Spacca la partita con tutto il suo repertorio: tecnica, velocità, dribbling. Mezzo voto in meno per la scarsa concretezza della ripresa: quanti giochetti ... Ma forse era un po’ stanco". Voto 7.

Giroud: "Combatte come al solito, ma gli sprechi in area sono gravi e numerosi e tengono il punteggio in bilico fino all’ultimo minuto. Il nervosismo è evidente, come dimostra il gesto che gli costa l’ammonizione". Voto 5. Dall'84' Vranckx: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Tutto facile, forse troppo. Il Milan vince senza problemi e spreca tanto, gara chiusa in un quarto d'ora e riaperta solo in teoria dal gol avversario. Test non del tutto significativo per l'emergenza della Salernitana". Voto 6,5.