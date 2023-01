Salernitana-Milan 1-2: i gol e gli highlights del match dell’Arechi (VIDEO)

Il Milan inizia il nuovo anno solare come meglio non poteva, ovvero con una bella vittoria. I rossoneri, ospiti della Salernitana allo Stadio Arechi, hanno battuto la squadra di Davide Nicola vincendo per 2-1 grazie alle reti di Rafael Leao e Sandro Tonali. Di Bonazzoli, invece, il gol che ha accorciato le distanze ma che non ha permesso ai padroni di casa di acciuffare un pareggio che, per quanto visto sul campo, sarebbe stato immeritato. Il Milan, infatti, avrebbe meritato di segnare più di due gol, ma i ragazzi di Pioli hanno dovuto fare i conti con il portiere messicano Ochoa. Di seguito i gol e gli highlights del match dell'Arechi. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>