Calciomercato Milan – Maldini punta un bomber da 100 milioni: le news

Siamo in piena sessione invernale di calciomercato e il Milan, con i suoi dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, è vigile e attento nel caso ci fosse bisogno di piazzare dei colpi in entrata. Non soltanto uscite o rinnovi di contratto, infatti, nell'agenda del management del club di Via Aldo Rossi, ma anche la possibilità di fare qualcosa in porta e in attacco, viste le perduranti assenze per infortunio.