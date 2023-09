Pagelle Roma-Milan, i voti del CorSport: Loftus-Cheek spicca

Calabria: "Entra in mezzo al campo per dare spazio a Pulisic e far allargare Loftus-Cheek. Assist perfetto per il gol di Leão, si perde però Spinazzola al gol". Voto 6,5.

Thiaw: "Pulito, ordinato, ma in affanno anche quando arriva Lukaku". Voto 6,5.

Tomori: "Due gialli incomprensibili, con Belotti lontano dalla porta e di spalle. Si arrabbia con Rapuano, ma l’ingenuità è tutta sua". Voto 4,5.

Theo Hernández: "Spinge poco, ma protegge bene la difesa. Le sue corse non servono". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Nel primo tempo fa quel che vuole. Entra in area, si prende il rigore, fa girare la testa a Llorente e si prende anche un giallo". Voto 7. Dal 65' Kalulu: "Entra quando la Roma prova ad affacciarsi in area. Sfortunato sulla deviazione del gol". Voto 5,5.

Krunić: "Arretra, gestisce, contiene e raddoppia. Non dà nell’occhio ma c’è, ed è importante". Voto 7.

Reijnders: "Con il pallone tra i piedi si vede poco, ma la marcatura stretta su Paredes soffoca sul nascere le manovre della Roma". Voto 6,5.

Pulisic: "Quando si inserisce fa male. Zalewski sempre proccupato, lui spinge meno di quanto avrebbe potuto". Voto 6,5. Dal 76' Chukwueze: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Rigore trasformato alla perfezione. Fa a sportellate e tiene costantemente in tensione Smalling". Voto 6,5. Dal 70' Pobega: "Aggredisce i portatori, soprattutto quelli con forze fresche". Voto 6.

R. Leão: "Un po’ in ombra nel primo tempo, poi si inventa un gol bellissimo sulla marcatura leggera di Çelik. Su giocatori del genere bisogna essere sempre perfetti, il turco ora lo sa". Voto 7,5. Da 76' Okafor: "Aiuta in copertura, si dà da fare". Voto 6.

Mister Pioli: "Ha la squadra più in forma di questo inizio di stagione, Pioli non sbaglia nulla e le uniche difficoltà della partita arrivano dalle ingenuità di Tomori. Il suo Milan è forte e concentrato". Voto 7. Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

