Calciomercato Milan – ‘Prenotato’ David: il Diavolo ci proverà ancora

Il Milan aveva provato a prendere Jonathan David in prestito dal Lille nelle ultime ore di calciomercato. Tornerà su di lui molto presto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando della sessione estiva di calciomercato che si è conclusa ieri alle ore 20:00 , ha ricordato un retroscena: giovedì sera, 31 agosto , il Diavolo ha provato a prendere Jonathan David .

Calciomercato Milan: David, un appuntamento solo rimandato?

L'attaccante canadese del Lille, classe 2000, piace da tempo ai rossoneri, sin da quando vestiva la maglia dei belgi del Gent. Nelle ultime tre stagioni in Francia, poi, David è migliorato sempre di più. In 141 partite finora disputate con i 'Dogues' in tutte le competizioni, ha segnato 61 gol e fornito 10 assist.