Calciomercato Milan – Attaccante, preso Jovic: il motivo della scelta

Calciomercato Milan: Daka-Rafa Mir, poi sorpasso Jovic nel pomeriggio — Il Milan ha provato a chiudere prima con Patson Daka, attaccante del Leicester City, poi con Rafa Mir, centravanti spagnolo del Siviglia. Per il primo, si è capito subito come non ci sarebbero stati i tempi tecnici. Infatti, per un calciatore extracomunitario l'operazione non è mai semplice all'ultimo giorno di una sessione di calciomercato.

Per il secondo, dopo un accordo di massima con il Siviglia (prestito oneroso da 4 milioni di euro, diritto di riscatto per ulteriori 11), è arrivato il dietrofront degli andalusi. Non sarebbero riusciti a trovare un suo sostituto (individuato in Borja Mayoral del Getafe) in tempo utile. Poi, però, in serata è arrivato lo svincolato Mariano Díaz.

A quel punto, secondo la 'rosea', tramontata l'ipotesi Antonio Sanabria (Torino), il Milan ha scelto la soluzione 'di sicurezza', Jovic, rapida e semplice anche per la facilità della trattativa con la Fiorentina e per i buoni rapporti con il procuratore del giocatore, Fali Ramadani.

Il serbo arriva a titolo definitivo: contratto di una sola stagione — Jovic si è trasferito al Milan nell'ultimo giorno di calciomercato a titolo definitivo gratuito. Il Diavolo si è fatto unicamente carico dell'ingaggio del giocatore. Contratto di un anno, fino al 30 giugno 2024, con opzione sulla seconda stagione. Nell'ultima annata, a Firenze, il serbo classe 1997 ha segnato 13 gol e fornito 5 assist in 50 partite disputate in totale tra Serie A, Conference League e Coppa Italia.

Il Milan lo ha scelto perché ha esperienza internazionale, conosce già il campionato italiano e sa segnare. Punta centrale, ha un ruolo in rosa ben definito: sarà la riserva di Olivier Giroud. La sfida, ad ogni modo, sarà stimolarlo: ha fallito nel Real Madrid, non ha brillato nella Fiorentina. Riuscirà Pioli a farlo tornare il cannoniere letale visto all'Eintracht Francoforte anni fa? Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

