Roma-Milan 1-2: “Diavolo con fisico e tecnica” | Serie A News

L'episodio che ha cambiato la storia di questo Roma-Milan è arrivato subito, con il fallo di Rui Patrício su Loftus-Cheek lanciato a rete: l'arbitro Antonio Rapuano aveva lasciato proseguire ma, richiamato al V.A.R. dal collega Massimiliano Irrati, non ha potuto far altro che vedere la gamba del portiere lusitano stendere il centrocampista rossonero ad un passo dal tiro.

Dal dischetto si è presentato Olivier Giroud, che ha segnato il suo 4° gol nelle prime 3 partite di campionato, il terzo su rigore. Davide Calabria, secondo il 'CorSera', ha giocato come usa fare Joshua Kimmich nel Bayern Monaco, da mediano aggiunto, consentendo quindi ai rossoneri di guadagnare un uomo nelle zone nevralgiche del gioco.

Il Milan avrebbe potuto chiudere la contesa contro la Roma già nel primo tempo, ma Rui Patrício è stato bravo ad opporsi al tentativo volante di Pulisic sul suggerimento di Rafael Leão. Proprio il portoghese, che nella finale della prima frazione di gioco si era fatto apprezzare per due folate non finalizzate, ha regalato una prodezza in avvio di ripresa.

Rigore di Giroud, prodezza di Leão, sciocchezza di Tomori — Cross di Calabria dalla fascia destra: Leão ha usato il corpo di Zeki Çelik per per appoggiarsi e trovare la coordinazione per la girata acrobatica in porta. Bellissimo gol, il primo del portoghese in campionato. Poco dopo Loftus-Cheek ha mancato il colpo dello 0-3 contro un’avversaria liquefatta.

Non ha riaperto la partita né l'espulsione di Fikayo Tomori prima dell'ora di gioco né l'ingresso di Lukaku. Il gol di Leonardo Spinazzola nel recupero, aiutato da una netta deviazione di Pierre Kalulu alle spalle di un incolpevole Mike Maignan, è arrivato - di fatto - tardi e solo per le statistiche.

Il Milan, dunque, si è imposto con fisico e tecnica all'Olimpico contro la Roma. La squadra, seppur diversa, sembra tornata quella dell'anno dello Scudetto. Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

