Pagelle Rennes-Milan, i voti del CorSport: Leao spreca, ma è decisivo

Florenzi: "Attento nella fase difensiva. Si propone e scambia con Pulisic per sfruttare la fascia destra". Voto 6.

Kjær: "Stoppa il tentativo di Gouiri. In ritardo su Terrier, commette fallo da rigore. Prende pure il giallo per proteste. Di testa riesce sempre ad anticipare l’avversario". Voto 5,5.

Gabbia: "Serata complicata per il Milan che vive un’altra notte di assedio e di gol subiti. Deve stare attento nel finale quando Pioli cambia la difesa". Voto 5,5.

Theo Hernández: "Pesca bene in area Pulisic. Ci prova poco dopo con Jovic e il Milan passa in vantaggio. Cross perfetto per la punta ex Real Madrid". Voto 6,5.

Bennacer: "Spreca un paio di contropiedi ma gestisce diversi palloni quando deve rallentare i ritmi. Non ancora al meglio della condizione". Voto 5,5.

Reijnders: "Parte da lui il pareggio rossonero, la sua visione di gioco porta il Milan ad essere sempre sul pezzo. Va in affanno anche lui nel finale". Voto 6.

Musah: "In ritardo su Bourigeaud, la scivolata al limite dell’area non è efficace". Voto 5,5.

Pulisic: "Grande opportunità al centro dell’area, ma cicca clamorosamente. Però è sempre in continua accelerazione". Voto 6,5.

Chukwueze: "Continua ad essere poco convinto, eppure è l’acquisto più costoso dell’estate". Voto 5.

Loftus-Cheek: "Entra prima come mezzala poi Pioli lo sposta sulla trequarti dopo il terzo gol incassato. Serve per contenere l’assedio finale". Voto 5,5.

Okafor: "Salta netto Seidu che lo stende con le cattive". Voto 6.

R. Leão: "Spreca almeno cinque contropiedi incaponendosi in dribbling. Poi finalmente gli riesce la giocata decisiva con il gol del 2-2". Voto 6.

Jovic: "Il primo gol europeo col Milan è pesantissimo e riscatta il rosso di Monza. Al centro dell’area appoggia in rete l’8ª marcatura stagionale). Bella giocata per mandare in porta Leao". Voto 6,5.

Mister Pioli: "Cambia ancora formazione ma il suo Milan continua ad incassare gol. L'importante era passare il turno, ma che fatica". Voto 5,5.

