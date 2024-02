Milan, i sorteggi di Europa League fanno paura: ecco chi evitare

Il Milan perde contro il Rennes per 3-2 , ma tanto basta per qualificarsi agli ottavi di Europa League . Oggi, alle ore 12:00, dall'urna i rossoneri scopriranno chi dovranno affrontare. Ma quali sono i maggiori pericoli per il Diavolo nei sorteggi? Ne parla l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, quali pericoli dei sorteggi di Europa League?

L’imperativo, si legge, è uno: evitare Liverpool e Leverkusen. Klopp ha ritrovato entusiasmo e risultati. Xabi Alonso, invece, è uno dei tecnici emergenti al centro del mercato. Temibile anche il Brighton di De Zerbi. Meglio il West Ham in piena crisi: nel 2024 non ha ancora vinto, in otto partite tra campionato e Coppa d’Inghilterra. Discorso non dissimile per il Villarreal. Preferibili sicuramente Slavia Praga (2° in Repubblica Ceca) e Rangers (in testa in Scozia). Ecco chi potrebbe prendere il Milan: