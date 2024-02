Ravezzani: “Milan è una mini crisi. Male il centrocampo. E la difesa…”

"Il Milan delude per approccio e intensità di gioco. Male il centrocampo, difesa debole, fasce poco propositive. È una piccola crisi, ma il turno è superato. Contro l’Atalanta serve una prestazione eccellente per ritrovare entusiasmo". Poi continua in un commento: "Milan migliore ma poco cattivo in avvio quando poteva segnare 2-3 gol. Poi tiro violento e angolato su cui Maignan doveva far meglio. Pronto pareggio. Ripresa in leggera sofferenza e stupido rigore di Kjaer. Pari di Leao con carambola fortunata. Penalty su mani strano di Jovic". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Centrocampo in difficoltà? Ecco il colpo dalla Turchia