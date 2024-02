Rennes-Milan 3-2 al 90′: ottavi tra errori e orrori | Europa League News

Al 47' ci prova anche Désiré Doué, ma il suo tiro è impreciso. La grande chance capita un minuto più tardi, in contropiede, al Milan e sui piedi di Rafael Leão. Il portoghese entra in area di rigore francese, prova il piatto a giro sul secondo palo, ma Steve Mandanda blocca la sfera a terra senza troppi problemi. Ennesima occasione sprecata dal numero 10 milanista in questo match.

Al 53', però, fallo - netto - in area rossonera di Simon Kjær su Martin Terrier. Ammonizione e calcio di rigore per il Rennes. Dal dischetto, al 54', Bourigeaud apre il destro e batte per la seconda volta Maignan. Il quale si tuffa alla sua sinistra, intuisce il tiro ma non riesce a fermarlo. La partita, però, è ricca di colpi di scena, perché proprio nel momento migliore del Rennes, i rossoneri di Pioli pervengono al pareggio.

Al 58', infatti, al termine di una grande azione di contropiede avviata da Leão, lo stesso top player portoghese entra in area piccola bruciando i difensori, aggira Mandanda e, con qualche difficoltà di troppo, realizza un gol capolavoro. Qualche minuto più tardi, però, dopo 'on field review' al V.A.R., l'arbitro portoghese João Pinheiro fischia il secondo rigore della partita in favore del Rennes. Stavolta è galeotto un fallo di mano di Luka Jović sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Bourigeaud, al 68', spiazza Maignan: pallone a sinistra, Maignan a destra e terzo vantaggio dei padroni di casa. Tripletta per il centrocampista francese. Assalto del Rennes nei successivi dieci-quindici minuti, con la difesa del Milan che, bene o male, riesce a reggere le offensive senza ballare (troppo). Ma l'inerzia della gara è tutta dalla parte della squadra di Stéphan. Nelle fasi finali del match, poi il Diavolo soffre - se possibile - ancora di più. Anche se di conclusioni pericolose non ne arrivano.

All'88' Jović, ben imbeccato da Samuel Chukwueze (subentrato a Christian Pulisic), spreca un contropiede e, sul capovolgimento di fronte, Maignan deve superarsi per togliere dall'angolo in basso alla sua destra il tiro a giro di un altro neo-entrato, Ibrahim Salah. Un minuto più tardi ci prova, dalla distanza, Kalimuendo: botta secca, ma centrale, con Maignan che blocca il tiro in due tempi.

Il direttore di gara concede 6' di recupero durante i quali il Diavolo serra le fila, soffre all'inverosimile ma, alla fine, porta a casa una sconfitta di misura che non cambia nulla ai fini della qualificazione. Rennes-Milan 3-2 al 90', ma il Diavolo di Pioli dovrà fare tutt'altro tipo di prestazione se vorrà anche solo minimamente pensare di superare gli ottavi di finale di Europa League. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.