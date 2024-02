Rennes-Milan 1-1 al 45′: dietro si balla, ma Jovic non perdona | UEL News

Il Rennes prova, poi, ad azzannare il Milan, prima con Adrien Truffert poi con Amine Gouiri, ma è bravo in tutte e due le occasioni Alessandro Florenzi a chiudere lo specchio della porta ai tentativi dei bretoni. Al 7' Leão prova a replicare l'azione di avvio gara, ma stavolta non arriva al tiro. L'ex bolognese Arthur Theate lo chiude in scivolata, conquistando addirittura il rinvio da fondo campo.

Alla prima, vera occasione, però, il Rennes va in vantaggio. Botta da fuori area, all'11', di Benjamin Bourigeaud: pallone raso-terra, conclusione precisa che si insacca nell'angolo in basso alla destra di Mike Maignan, vanamente proteso in tuffo. Intorno al quarto d'ora, sull'iniziativa di Theo Hernández a sinistra, pallone scaricato per Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, però, cicca la sfera in piena area di rigore francese e l'occasione sfuma.

Al 19' ci prova Ismaël Bennacer che, al termine di un'azione personale, tenta il sinistro a giro verso la porta difesa da Mandanda. Theate, però, ci mette la faccia e impedisce che la palla termini nello specchio della porta. Ancora tre minuti, però, è al 22' il Milan trova il meritato gol del pareggio. Tijjani Reijnders porta palla a metà campo, si invola verso l'area del Rennes e cede la sfera a sinistra a Theo. Cross, calibrato, del laterale transalpino e colpo di testa vincente di Luka Jović.

Al 26', poi, grandissima parata - di riflesso - di Maignan. Miracolo a botta sicura su una girata violenta di Arnaud Kalimuendo nel cuore dell'area di rigore rossonera. Un brivido per i rossoneri di Pioli. Ancora Rennes pericoloso, al 32', prima con Amine Gouiri (tiro violento dai 16 metri 'contratto' dal colpo di testa di Simon Kjær), poi con Désiré Doué, sul cui tiro da fuori Maignan fa buona guardia.

I francesi, che vogliono rimontare lo 0-3 incassato all'andata a 'San Siro', hanno il pallino del gioco in mano e provano a fare la partita. Il Diavolo, dal canto suo, prova veloci ed efficaci soluzioni in contropiede. Al 43', sugli sviluppi di una punizione battuta da Bourigeaud, Theate - lasciato tutto solo e incustodito nel cuore dell'area di rigore del Milan - non impatta, per fortuna, la sfera con la fronte. Avesse centrato la porta, per Maignan non ci sarebbe stato scampo.

Il Diavolo conclude il primo tempo in fase offensiva e in gestione palla. Rennes-Milan 1-1 al 45': dovranno essere bravi, i rossoneri, a contenere i prevedibili assalti dei bretoni nella ripresa e, magari, segnare il gol che chiuderebbe in via definitiva tutti i giochi qualificazione. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Rennes-Milan >>>

