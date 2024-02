Rennes-Milan 1-0: subito in gol Bourigeaud | Europa League News

Benjamin Bourigeaud porta in vantaggio il Rennes in avvio di gara contro il Milan nella partita di ritorno dei playoff di Europa League

Il Rennes di Julien Stéphan trova subito il vantaggio contro il Milan di Stefano Pioli nella partita di ritorno dei playoff dell'Europa League 2023-2024 in svolgimento al 'Roazhon Park'. Alla prima, vera occasione, all'11', gol di Benjamin Bourigeaud: pallone raso-terra, conclusione precisa che si insacca nell'angolo in basso alla destra di Mike Maignan, vanamente proteso in tuffo. Rennes-Milan 1-0 ... LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Rennes-Milan dal 'Roazhon Park' >>>