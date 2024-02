Rennes-Milan 3-2: tripletta di Bourigeaud … | Europa League News

Tripletta di Benjamin Bourigeaud (secondo gol su rigore) per il Rennes contro il Milan nella partita di ritorno dei playoff di Europa League

Terzo vantaggio del Rennes di Julien Stéphan contro il Milan di Stefano Pioli, al 'Roazhon Park', in occasione della partita di ritorno dei playoff dell'Europa League 2023-2024. E terzo gol personale anche per il centrocampista francese Benjamin Bourigeaud. Altro calcio di rigore concesso dall'arbitro portoghese João Pinheiro ai padroni di casa. Stavolta, dopo 'on field review' al V.A.R., il direttore di gara pesca un fallo di mano di Luka Jović sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dal dischetto, al 68', Bourigeaud stavolta spiazza Mike Maignan. Pallone a sinistra, portiere a destra e Rennes-Milan 3-2. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Rennes-Milan dal 'Roazhon Park' >>>