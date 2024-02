Pagelle Rennes-Milan 3-2 (3-5): bene Jovic e Bennacer, male Musah

PAGELLE RENNES-MILAN - L'inizio è come ci si aspettava: il Rennes attacca e il Milan riparte. Leao ha subito un paio di occasioni per indirizzare la partita, ma le spreca. Ecco che, allora, il Rennes non se lo fa dire due volte e trova il vantaggio. Quando però iniziano a correre dei brividi lungo la schiena dei milanisti, ci pensa (il solito) Jovic a riequilibrare il punteggio della singola sfida e riportare il Milan con tre gol di vantaggio. A parte un'altra occasione, si spegne qui il Rennes del primo tempo, e anzi è il Milan che già nel primo tempo può segnare ancora. La ripresa sembra la fotocopia della prima frazione: vantaggio Rennes su rigore (generoso) e pareggio stavolta con Leao che finalmente segna. Un altro rigore (generoso) poi riporta di nuovo in vantaggio il Rennes, incredibilmente. Davvero troppi gol subiti.