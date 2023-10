Pagelle PSG-Milan 3-0, i voti di Tuttosport: “Reijnders sbaglia sul gol”

Thiaw : "Dopo quattro minuti viene ammonito perché Kolo Muani gli fa lo stesso movimento di Kean e lui abbocca ancora. Giallo che zavorra la sua partita e infatti esce all’intervallo". Voto 5 . Calabria (1' st) 6 Nella mediocrità generale, è tra i pochi a rimanere in linea di galleggiamento.

Tomori : "Dietro balla come tutti e rischia pure l’espulsione". Voto 5 .

Theo Hernández : "Con Hakimi ammonito, ci sarebbe da spingere, invece non lo fa mai. E dorme sul 3-0". Voto 5 .

Musah : "Altra partita inconsistente come quella contro la Juve". Voto 5 .

Reijnders : "Il gol nasce da un suo doppio errore: prima non legge il movimento di Zaire-Emery, poi non riesce ad abbatterlo". Voto 4,5.

Krunic : " È ancora in rodaggio e, difatti, fatica assai". Voto 5. Adli (32' st) 5 Asfaltato sul 3-0 da Zaire-Emery.

Mister Pioli: "Le sue idee sono in gran parte disattese dalla squadra. E in Champions solo Milan e Benfica non hanno ancora fatto un gol". Voto 5.