PSG-Milan, Sacchi duro: “Ma lo volete capire qual è il problema?”

Sacchi: "Il Milan non è squadra, c'è confusione"

Come Capello (qui le sue parole), anche Sacchi smonta il Milan: "In soldoni: il Milan non era una squadra, non era un collettivo. Purtroppo una partita storta, male interpretata. Ho notato parecchia confusione nelle idee e nella loro applicazione. Mai una volta che ci fosse ordine in campo, che i passaggi fossero precisi e rapidi. È vero che i rossoneri hanno avuto qualche occasione, ma è anche vero che i francesi hanno sempre tenuto in mano la partita e potevano segnare qualche gol in più. Adesso sia per la Lazio sia per il Milan riuscire a qualificarsi è davvero complicato". LEGGI ANCHE: Botta e risposta tra Pioli e Calabria: "Questo il nostro problema". "Non è vero"