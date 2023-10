PSG-Milan, Pioli: “Da Calabria parole poco lucide. Ha sbagliato”

Ecco, quindi la replica, sempre a caldo, di Stefano Pioli: "Ha sbagliato, non c'è nessuno a Milanello che lavora poco o con poca attenzione. Ma ci sta che non ci sia lucidità dopo la partita. Abbiamo eseguito bene cosa avevamo preparato in allenamento ma abbiamo sbagliato gol e scelte tecniche: è stato quello l'errore". LEGGI ANCHE: Sacchi duro sul Milan: "Ma lo volete capire qual è il problema?"