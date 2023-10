PSG-Milan, Calabria: “Problema psicologico e tattico. Cambiare tutto!”

PSG-Milan 3-0, il commento di Calabria nel post-partita

Sulla sconfitta: "Dobbiamo capire la situazione, ultimamente subiamo troppi gol, con le grandi soprattutto, e ne facciamo troppo pochi. Loro sono una squadra molto forte, il risultato fa arrabbiare, una squadra come la nostra può far meglio e non può perdere 3-0".