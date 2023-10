Pagelle PSG-Milan 3-0: Maignan il migliore, difesa tutta da rivedere

Il Milan parte anche bene in un primo tempo in cui i ritmi sono stati da subito abbastanza elevati: pericolo principale per la difesa parigina è stato Rafael Leao. Quando però si accende Kylian Mbappé non ce n'è per nessuno e il francese si rende autore di una rete spettacolare. Anche nella ripresa il Diavolo dimostra di aver voglia di attaccare, ma il PSG è più cinico e segna anche la seconda rete.