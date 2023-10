PSG-Milan, Capello: “Milan presuntuoso. Pioli deve lavorare”

Fabio Capello , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il tonfo del Milan in casa del PSG . Questi i concetti espressi dall'ex tecnico rossonero in merito al 3-0 dei parigini. Parole chiare e decise.

"Quella con il Napoli sarà una partita molto importante per dimostrare il valore della squadra. Ha giocato tre partite con grandi squadre e le ha perse tutte e tre. Adesso va a giocare con una squadra che è tornata pericolosa come il Napoli e fai l’esame. Ma voi avete visto il Milan questa sera? Domanda. Non c’è stato il Milan in nessun momento, a parte la mezz’ora iniziale dove hanno palleggiato tutte e due le squadre, poi si è sciolto. Quando vai a giocare in Champions, il livello è alto perché becchi squadre che non ti perdonano nulla e ti condannano. È questo l’aspetto su cui deve lavorare Pioli".