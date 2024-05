Mercato Milan – Attaccante, spunta la clamorosa idea da una retrocessa

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan prenderà sicuramente un attaccante ed ecco che nelle ultime ore sarebbe spuntata una clamorosa ipotesi da una squadra retrocessa in questa stagione in Serie B. Come noto, infatti, al termine dell'annata Olivier Giroud lascerà il club per trasferirsi ai Los Angeles FC dopo tre anni in rossonero. Contestualmente potrebbe salutare il Diavolo anche Luka Jovic, che non ha mai convinto fino in fondo la dirigenza. Ecco che, a quel punto, il club di via Aldo Rossi si troverebbe a dover intervenire per ingaggiare due centravanti.