Ordine: “Milan un colabrodo. Il club è avvertito: serve fare questo…”

Sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro il Torino e del prossimo tecnico dei rossoneri: "Quest’anno il Milan è stato un colabrodo: complessivamente, tra campionato e coppe, ha collezionato la bellezza di 63 gol subiti in 51 partite mentre ne ha segnati 96. È successo soltanto in due precedenti stagioni, dal 2013 al 2015 (49 e 50 gol subiti solo in campionato). C’è dunque anche una questione di schieramento e di strategia tattica: i due guardiani degli argini, Kalulu a destra e Terracciano a sinistra, andavano in giro per il campo senza mai presidiare le loro zolle a tal punto che proprio lì sono nati i primi due gol di Zapata e Ilic".