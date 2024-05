Pellegatti: “Panchina Milan, ore roventi. Contatti avviati con lui…”

Intervenuto sul suo canale Youtube , Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e dei nuovi rumors sulla panchina rossonera. Il noto giornalista ha infatti rivelato che queste potrebbero essere ore calde per la ricerca del successore di Stefano Pioli , indicando, in particolar modo, il profilo di Roberto De Zerbi , tecnico che ieri ha salutato il Brighton . Ecco le parole di Pellegatti .

"Cambio di strategia"

"Leggo la notizia SportMediaset di qualche minuto fa: ‘Milan possibile, svolta per la panchina, contatto con de Zerbi. È molto apprezzato a casa Milan, i dirigenti rossoneri ci stanno provando sul serio. E mi risulta la stessa cosa dei colleghi di SportMediaset. Vi ho sempre detto il no del Milan, quando c’era la clausola, per De Zerbi. Ma le ultime ore sono roventi. Attenzione, potrebbe esserci un clamoroso cambio di strategia visto che la clausola da 13/15 milioni non c’è più. Sono ore calde". LEGGI ANCHE: Nuovo allenatore, il Milan chiama De Zerbi: due ostacoli da superare >>>