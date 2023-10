PSG-Milan 3-0 al 90′: che débâcle nel secondo tempo … | UCL News

Il Diavolo si getta subito in avanti e l'ex Gianluigi Donnarumma deve uscire di testa, da fuori area, per anticipare Olivier Giroud. Sul capovolgimento di fronte il PSG, in contropiede, va in gol con Ousmane Dembélé al 48', ma l'arbitro lo sloveno Slavko Vinčić, dopo un check al V.A.R., annulla per un fallo - netto - di Manuel Ugarte su Yunus Musah in principio dell'azione.

Al 50' il Milan sfiora il pareggio: lancio lungo di Mike Maignan che trova Christian Pulisic. Lo statunitense si invola verso l'area di rigore del PSG e, arrivato a tu per tu con Donnarumma, invece di tirare prova a servire Giroud sul secondo palo. Suggerimento, però, troppo lungo e il centravanti francese mette sul fondo.

Al 53' il PSG raddoppia: calcio d'angolo battuto da Mbappé che serve Dembélé; destro a giro del numero 10 parigino e bella parata di Maignan, che si stende alla sua sinistra e devia la sfera. La quale, però, termina sui piedi dell'accorrente Randal Kolo Muani che, in tap-in, mette il pallone nel sacco.

Cinque minuti più tardi (58') Mbappé supera Calabria e cerca la doppietta personale: conclusione ben parata da Maignan, ma il Milan - ora - rischia l'imbarcata. Pulisic, al 62', alleggerisce la pressione dei padroni di casa con una botta da fuori area: para senza problemi - centralmente - Donnarumma.

Al 64' è ancora lo scatenato Dembélé che non trova la porta, poi, al 67', torna a farsi vedere Rafael Leão (sparito nella ripresa), con un destro dalla distanza che, però, non fa neanche il solletico a Donnarumma. Pallone fuori di molto. Tre minuti più tardi Leão, in qualche modo, serve con un'acrobazia Giroud: il numero 9 del Milan prova il pallonetto da fuori area, ma Donnarumma fa buona guardia.

Due cambi sia per il PSG sia per il Milan. Al 71' fuori Ugarte e Dembélé e dentro Fabián Ruiz e Lee Kang-in tra i padroni di casa. Poi, al 77', fuori Rade Krunić e Musah nei rossoneri, dentro Yacine Adli e Tommaso Pobega. Al 78' Pulisic imbuca per Leão: l'attaccante portoghese, in area piccola, tenta la conclusione sul primo palo e Donnarumma devia la sfera in corner.

Tra l'81' e l'83', una chance per parte. Prima per il Milan: calcio d'angolo di Theo, colpo di testa di Giroud e parata a terra di Donnarumma. Quindi, grande occasione per il PSG. Lee, in contropiede, allarga a sinistra per Mbappé che va alla conclusione sul palo più lontano di prima intenzione: Maignan, con un miracolo, devia la sfera sul palo.

Leão, all'84', potrebbe accorciare le distanze quando, su lancio lungo di Maignan, si presenta a tu per tu con Donnarumma. Si allunga, però, il pallone sul controllo e non riesce a fare male all'ex compagno di squadra. Poco prima del 90' il PSG trova il terzo gol. Azione ben condotta da Warren Zaïre-Emery sulla destra, velo del neo-entrato Gonçalo Ramos e conclusione chirurgica di Lee Kang-in alla sinistra di Maignan.

Nel recupero non succede più nulla. PSG-Milan 3-0 al 90': netto il risultato del 'Parco dei Principi'. Ora, per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della competizione il Diavolo deve sperare in un mezzo miracolo. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

