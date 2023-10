PSG-Milan 1-0 al 45′: gol evitabile, non è tutto da buttare | UCL News

Leão scappa e provoca l'ammonizione dell'ex interista Achraf Hakimi (16'). Più in generale, i rossoneri sembrano tenere bene il campo e il pallino del gioco in mano dinanzi a un PSG che appare nervoso, impreciso e non schierato adeguatamente sul terreno di gioco.

La fiammata dei francesi arriva al 21'. Tiro secco, ma centrale, di Kylian Mbappé dal limite dell'area di rigore ospite con parata facile a terra per Mike Maignan, altro ex di serata. Cinque minuti più tardi, dopo aver chiuso un bel triangolo in velocità con Theo Hernández e Olivier Giroud, è sempre Leão che va al tiro. Il suo destro a giro finisce però fuori di pochissimo dal palo alla sinistra di Donnarumma.

È uno scontro a distanza tra Leão e Mbappé, come nelle previsioni. Al 30' l'attaccante francese prende palla sulla sinistra, fa venti metri in velocità si accentra e libera un destro potente. Il pallone sibila di poco al lato dell'incrocio dei pali alla sinistra di Maignan. Un paio di minuti più tardi, però, è il giocatore della squadra di Luis Enrique che vince il duello con il portoghese e porta in vantaggio i suoi.

Warren Zaïre-Emery vince il duello di forza a metà campo su Tijjani Reijnders e lancia in profondità Mbappé: il numero 7 del PSG punta Fikayo Tomori, si sposta il pallone sul destro e batte Maignan sul primo palo. Al 38' reazione rossonera, con un'azione di sfondamento sull'asse Theo-Pulisic sulla sinistra. Un altro ex interista, però, Milan Škriniar, chiude tutto e pulisce l'area di rigore.

Il Milan, però, accusa il colpo del gol subito. Errore su rimessa laterale, Mbappé si invola e serve Randal Kolo Muani nei pressi dell'area di rigore del Diavolo: destro del centravanti e deve immolarsi Thiaw per deviare in calcio d'angolo. Il Diavolo crea qualche potenziale pericolo dalle parti di Donnarumma nel recupero del primo tempo, ma niente di concreto. PSG-Milan 1-0 dopo 45': finora non è tutto da buttare. Preso un gol evitabile, però: servirà un'impresa per ribaltare il match nella ripresa. Segui qui il LIVE del secondo tempo di PSG-Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.