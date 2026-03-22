Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
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Pagelle Milan-Torino, i voti del CorSport: Fofana che garra. Rabiot fa la differenza
Le pagelle di Milan-Torino 3-2, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'
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