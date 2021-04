Pagelle Milan-Sassuolo, i voti di Tuttosport: Tomori in tilt

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro'. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Hakan Çalhanoğlu, premiato con un 7 in pagella così motivato: "Svaria molto, allargandosi spesso a sinistra e dimostra di essere indispensabile per Pioli. Al di là del gol che è un capolavoro balistico dei suoi. Ottava rete stagionale, la terza in campionato. Sfiora la doppietta, negata dall'intervento del portiere. Quando esce lui, il Milan si eclissa".

Quindi, la sufficienza, voto 6, nelle pagelle di Milan-Sassuolo per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ("Superlativo d'istinto su Boga, sempre attento nelle uscite anche da libero aggiunto. Sui gol nulla può") e Davide Calabria ("Ritorna quasi dopo due mesi di assenza e si comprende la sua importanza sulla fascia. Nel finale cala vistosamente").

Ma anche per Alexis Saelemaekers ("Presenza numero 50 con il Milan in tutte le competizioni: prezioso il lavoro di sacrificio e di corsa, da una sua iniziativa nasce il gol del vantaggio. Costringe Consigli ad una super parata") e Soualiho Meïte ("Preferito a Tonali in partenza, si dimostra utile alla causa, per quanto statico. Quando il Sassuolo schiaccia forte sull'acceleratore, va in crisi").

Quindi, iniziano le note dolenti nelle pagelle rossonere per Milan-Sassuolo. Voto 5,5, dunque, per Simon Kjær ("Guida il reparto con la solita personalità, però anche lui è travolto nei dieci minuti di furia neroverde"), Diogo Dalot ("Pomeriggio complicato, si destreggia con coraggio. Spinge, ma con costanza alterna"), Franck Kessié ("Dà tutto e forse anche di più, ma a livello di brillantezza è in una fase di appannamento"), Rade Krunić, Mario Mandžukić e Rafael Leão ("La musica suonata non è molto diversa da quella di domenica contro il Genoa. Almeno nel secondo tempo sale un po' di giri").

Voto 5, infine, nelle pagelle di Milan-Sassuolo per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Scivolone pesante in chiave Champions e le assenze non valgono come alibi". Medesimo voto anche per Fikayo Tomori ("Quando entra Raspadori va in tilt: bruciato senza pietà nell'azione del secondo gol") ed Ante Rebić ("Pioli lo vuole più attaccante, in supporto ravvicinato a Leão. Ma la prestazione è inconsistente: costruisce poco, lotta ancora meno"). Mercato, Maldini punta il nuovo Pogba per il centrocampo >>>