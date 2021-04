TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 22 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 22 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un possibile cambio ai vertici in casa Juventus. L'attuale Presidente Andrea Agnelli, infatti, può perdere il posto in favore di Alessandro Nasi. Intanto, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha ricevuto il compito di siglare la pace tra UEFA, ECA e i club che si erano staccati per formare la SuperLega.